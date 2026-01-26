Arenzano, sfondando la vetrina con un tombino: sorpresi dai Carabinieri mentre rubavano

Due uomini di 45 e 47 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intorno alle due di notte, sono intervenuti in via Vittorio Veneto ad Arenzano, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di due soggetti, a volto travisato, che stavano forzando la saracinesca di un negozio, pronti a infrangerne la vetrina con un tombino stradale che avevano divelto lì vicino.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato le vetrine dell’esercizio commerciale in frantumi e, una volta all’interno, hanno colto in flagranza il 45enne, intento ad asportare il fondo cassa dell’attività. Il 47enne, invece, datosi alla fuga alla vista dei militari, è stato bloccato poco distante, dopo aver colpito con calci e pugni i carabinieri nel tentativo di sottrarsi all’arresto. I due, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.

