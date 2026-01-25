Savignone, auto travolge pedone: muore 65enne

Un uomo di 65 anni è stato travolto e ucciso la scorsa notte a Savignone da un’auto. Secondo la ricostruzione l’uomo stava attraversando la carreggiata quando il veicolo lo ha centrato in pieno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno tentato le operazioni di rianimazione sul posto ma non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso e ha detto di non aver visto l’uomo attraversare la strada ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.
