Limitazione transito S.P. 28 di Caravonica e S.P. 95 del Colle S. Bartolomeo

Posted on

Punto serale del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Anche oggi i dati Covid confermano che siamo sulla buona strada. La prossima settimana sarà importante con la riapertura delle Regioni e di parte dell’Europa. I dati dell’economia, dal commercio al turismo alla produzione agricola e industriale sono davvero brutti”. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]