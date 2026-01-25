Istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 7.5 ton. a pieno carico con l’eccezione dei veicoli di soccorso, TPL, adibiti ai servizi di nettezza urbana nonché i veicoli che esercitino trasporti commerciali (carico e scarico merci) con luogo di partenza e/o di arrivo nei comuni delle Valli Impero ed Arroscia ed autorizzati lungo tutto il percorso delle seguenti strade:
Strada Provinciale n. 28 di Caravonica Km 7+280
Strada Provinciale n. 95 del Colle S. Bartolomeo Km 12+050
Limitazione transito S.P. 28 di Caravonica e S.P. 95 del Colle S. Bartolomeo
Istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 7.5 ton. a pieno carico con l’eccezione dei veicoli di soccorso, TPL, adibiti ai servizi di nettezza urbana nonché i veicoli che esercitino trasporti commerciali (carico e scarico merci) con luogo di partenza e/o di arrivo nei comuni delle Valli Impero ed Arroscia ed autorizzati lungo tutto il percorso delle seguenti strade: