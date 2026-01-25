Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22°GIORNATA
Inter-Pisa 6-2
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
Sassuolo-Cremonese 1-0
Atalanta-Parma r4-0
Genoa-Bologna 3-2
Juventus-Napoli 1-0
Roma-Milan ore 20.45
Verona-Udinese lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 52; Milan 46; Napoli 43; Roma, juventus 42; Como 40; Atalanta 35; Bologna 30; Lazio 29; Udinese, Sassuolo 26; Cagliari 25; Genoa, Cremonese, Torino, Parma 23; Lecce 18: Fiorentina 17; Verona, Pisa 14
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA
Carrarese-Empoli 3-0
Cesena-Bari 1-2
Frosinone-Reggiana 1-0
Juve Stabia-Entella 1.0
Mantova-Venezia 2-5
Monza-Pescara 3-0
modena-Palermo 0-0
Spezia-Avellino 1-0
Sud Tirol-Padova 3-0
Catanzaro-Sampdoria 0-0
CLASSIFICA Frosinone 45; Venezia 44; Monza 41; Palermo 38; Cesena 34; Modena, Juve Stabia 33; Catanzaro 32; Carrarese 29; Empoli 27; Sud Tiro, Padova, Avellino 25; Reggiana, Spezia, Entella, Bari 20; Sampdoria, Mantova 19; Pescara 14.
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA
Valenzana-Asti 1-0
Chisola-Biellese 0-1
Vado-Celle V. 1-0
Club Milano-Saluzzo 2-0
Gozzano-Sanremese 0-1
Cairese-Varese 1-1
Ligorna-Derthona 1-0
Sestri Levante-Imperia 4-0
Lavagnese-NovaRomentino 2-2
CLASSIFICA Ligorna, Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana 27; Derthona, Imperia 26; Sanremese, Club Milano, Derthona, Cairese 23; Gozzano, Celle V., Lavagnese 21; Asti 18; NovaRomentino 13