Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22°GIORNATA

Inter-Pisa 6-2

Como-Torino 6-0

Fiorentina-Cagliari 1-2

Lecce-Lazio 0-0

Sassuolo-Cremonese 1-0

Atalanta-Parma r4-0

Genoa-Bologna 3-2

Juventus-Napoli 1-0

Roma-Milan ore 20.45

Verona-Udinese lunedì ore 20.45

CLASSIFICA Inter 52; Milan 46; Napoli 43; Roma, juventus 42; Como 40; Atalanta 35; Bologna 30; Lazio 29; Udinese, Sassuolo 26; Cagliari 25; Genoa, Cremonese, Torino, Parma 23; Lecce 18: Fiorentina 17; Verona, Pisa 14

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA

Carrarese-Empoli 3-0

Cesena-Bari 1-2

Frosinone-Reggiana 1-0

Juve Stabia-Entella 1.0

Mantova-Venezia 2-5

Monza-Pescara 3-0

modena-Palermo 0-0

Spezia-Avellino 1-0

Sud Tirol-Padova 3-0

Catanzaro-Sampdoria 0-0

CLASSIFICA Frosinone 45; Venezia 44; Monza 41; Palermo 38; Cesena 34; Modena, Juve Stabia 33; Catanzaro 32; Carrarese 29; Empoli 27; Sud Tiro, Padova, Avellino 25; Reggiana, Spezia, Entella, Bari 20; Sampdoria, Mantova 19; Pescara 14.

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA

Valenzana-Asti 1-0

Chisola-Biellese 0-1

Vado-Celle V. 1-0

Club Milano-Saluzzo 2-0

Gozzano-Sanremese 0-1

Cairese-Varese 1-1

Ligorna-Derthona 1-0

Sestri Levante-Imperia 4-0

Lavagnese-NovaRomentino 2-2

CLASSIFICA Ligorna, Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana 27; Derthona, Imperia 26; Sanremese, Club Milano, Derthona, Cairese 23; Gozzano, Celle V., Lavagnese 21; Asti 18; NovaRomentino 13

