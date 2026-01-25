Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

Posted on

Savona. Rinviato per la richiesta dei termini a difesa il prossimo 28 aprile il processo nei confronti di Angelo Maurici e Altin Verushi, rispettivamente di 27 e 45 anni, arrestati ieri dalla polizia per tentato furto e per essersi approfittati di persona “debole”. Davanti al Gip in mattinata, durante il processo per direttissima, Maurici si […]