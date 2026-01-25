Genova Sport

Calcio, Catanzaro e Sampdoria: zero in tutto

Posted on Author Redazione Comment(0)

Altro piccolo passo in avanti per la Sampdoria che a Catanzaro riesce a portare a casa senza troppe difficoltà uno 0-0 che consente alla squadra di Gregucci di lasciare il penultimo posto in classifica e di accorciare sulle dirette avversarie, un punto sopra. Il successo esterno resta una chimera ma almeno questa sera la difesa ha dato segnali di solidità e sicurezza che raramente si era visti precedentemente, considerando che gli acquisti del mercato invernale non stanno incidente praticamente nulla. C’è pochissimo da raccontare di una partita in cui anche il Catanzaro che in casa aveva piegato avversari del calibro del Palermo non ha praticamente creato nulla quasi avesse paura di fare male ad un avversario fragile come il cristallo di Boemia. E alla fine il punto gratifica di più la squadra genovese che non quella giallorossa che avrà altre occasioni per tornare a puntare in alto. Nel primo tempo la Samp è più coraggiosa ed è Pigliacelli che salva due volte la porta su colpi di testa di Abildgaard e Viti. Nella ripresa il nulla cosmico senza nessuno spunto su entrambi i fronti.

CATANZARO-SAMPDORIA 0-0

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli; Frosinini (37′ st Bashi), Brighenti, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Rispoli (30′ st Buglio), D’Alessandro (30′ st Di Francesco); Iemmello (21′ st Liberali), Cisse; Pittarello (21′ st Pandolfi). A disp. Marietta, Borrelli, Alesi, Di Chiara, Nuamah, Pompetti. All. Aquilani.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Viti (1′ st Vulikic); Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi (37′ st Bellemo), Cherubini (24′ st Begic); Coda (11′ st Brunori). A disp. Ghidotti, Ravaglia, Palma, Ferrari, Vulikic, Ricci, Girelli, Casalino. All. Foti-Gregucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova e provincia Sport

Calcio, Flavio Russo nuovo giocatore dell’Entella

Posted on Author Redazione

Flavio Russo è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 2004 arriva a Chiavari dal Sassuolo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026. Russo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Catania, squadra della sua città, prima di trasferirsi al Sassuolo, dove è stato grande protagonista di un biennio fantastico con la […]
Loano Sport

“Loano danza oltre…”: stage e workshop della compagnia Ariston Proballet

Posted on Author Redazione

Loano. Da giovedì a sabato il palazzetto dello sport “Eliodoro Garassini” di Loano ospiterà “Loano danza oltre…”, stage e workshop di danza organizzato dalla compagnia Ariston Proballet di Sanremo con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport di Loano. “Lo stage con workshop della compagnia Ariston Proballet di Sanremo – spiega il sindaco di […]
Sport

Per la FIGC anche il calcio dilettantistico e giovanile possono ripartire

Posted on Author Redazione

La FIGC ha emanato ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile’, ponendo le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale. “È un risultato importante – commenta il Presidente federale […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *