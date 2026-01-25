Calcio, Catanzaro e Sampdoria: zero in tutto

Altro piccolo passo in avanti per la Sampdoria che a Catanzaro riesce a portare a casa senza troppe difficoltà uno 0-0 che consente alla squadra di Gregucci di lasciare il penultimo posto in classifica e di accorciare sulle dirette avversarie, un punto sopra. Il successo esterno resta una chimera ma almeno questa sera la difesa ha dato segnali di solidità e sicurezza che raramente si era visti precedentemente, considerando che gli acquisti del mercato invernale non stanno incidente praticamente nulla. C’è pochissimo da raccontare di una partita in cui anche il Catanzaro che in casa aveva piegato avversari del calibro del Palermo non ha praticamente creato nulla quasi avesse paura di fare male ad un avversario fragile come il cristallo di Boemia. E alla fine il punto gratifica di più la squadra genovese che non quella giallorossa che avrà altre occasioni per tornare a puntare in alto. Nel primo tempo la Samp è più coraggiosa ed è Pigliacelli che salva due volte la porta su colpi di testa di Abildgaard e Viti. Nella ripresa il nulla cosmico senza nessuno spunto su entrambi i fronti.

CATANZARO-SAMPDORIA 0-0

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli; Frosinini (37′ st Bashi), Brighenti, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Rispoli (30′ st Buglio), D’Alessandro (30′ st Di Francesco); Iemmello (21′ st Liberali), Cisse; Pittarello (21′ st Pandolfi). A disp. Marietta, Borrelli, Alesi, Di Chiara, Nuamah, Pompetti. All. Aquilani.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Viti (1′ st Vulikic); Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi (37′ st Bellemo), Cherubini (24′ st Begic); Coda (11′ st Brunori). A disp. Ghidotti, Ravaglia, Palma, Ferrari, Vulikic, Ricci, Girelli, Casalino. All. Foti-Gregucci.

