Andora, l’abitato di Ponente collegato al depuratore di Imperia

Da qualche giorno, l’abitato in sponda destra del Torrente Merula, è collegato al depuratore di Imperia. Ne ha dato notizia il sindaco Mauro Demichelis sulla base di una nota con cui Rivieracqua ha ufficializzato al Comune che il collettamento è operativo.

“Un traguardo importante anche per la tutela ambientale e del mare in particolare, che si inserisce nel quadro degli interventi urbanistici avviati e in via di completamento su tutto il territorio, sulla costa come nell’entroterra – ha dichiarato il primo cittadino di Andora – Rivieracqua non ha disatteso le promesse: ci ha comunicato che il 40% dei reflui di Andora viene convogliato a Imperia. L’atteso risultato è frutto di un accordo fra il Comune e il gestore del Servizio Idrico Integrato, in base al quale le risorse versate dagli andoresi per la depurazione sono state investite sul territorio, in particolare per il collegamento al depuratore imperiese e per l’allaccio all’acquedotto del Roja. Il tutto attraverso le condotte posate da tempo sotto la pista ciclabile e, negli scorsi mesi, sul territorio. Il lavoro non si ferma qui – aggiunge Demichelis – Come previsto dal Piano d’Ambito, Rivieracqua ha comunicato che darà avvio al II lotto di lavori, che prevede il collettamento della totalità dei reflui di Andora, verso il depuratore di Imperia, entro il 2027, in un quadro di collaborazione istituzionale che coinvolge anche il Comune di Imperia. Nei prossimi mesi, sarà modificata la centrale di pompaggio “Villa Fontana” e posata una nuova tubazione di collegamento fra essa e le condotte sotto la pista. Il Dirigente comunale, architetto Paolo Ghione, che ha seguito tutto l’iter dell’opera, ha chiesto al gestore un preciso cronoprogramma dei lavori del 2026 che interesseranno anche la via Aurelia”.

Il collegamento con il depuratore fa parte di una serie di opere infrastrutturali complesse e di lungo periodo che hanno trovato realizzazione in questi mesi ad Andora. Il collettamento è un progetto che ha origine nel maggio del 2018, quando il sindaco Mauro Demichelis chiese e ottenne da Regione Liguria l’inserimento della posa delle condotte della fognatura nell’accordo quadro per la realizzazione della pista ciclabile fra Andora e San Lorenzo al Mare.

“Grazie ai fondi andoresi, anni dopo, le opere hanno preso avvio: a fianco delle condotte fognarie ci sono oggi anche quelle dell’acquedotto per l’allaccio di Andora al nuovo acquedotto del Roja e la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento – ricorda il sindaco Demichelis – Sul nostro territorio è in via di ultimazione anche una vasca di raccolta acqua dell’acquedotto del Roja, preziosa riserva anche per il nostro Comune”.

