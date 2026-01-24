Varazze diventa Comune cardioprotetto

E’ stata firmata martedì scorso la convenzione tra il Comune di Varazze e la Croce Rossa varazzina che rinnova una collaborazione costruita nel tempo al servizio della comunità.

“Un accordo che guarda alla sicurezza e alla salute dei cittadini attraverso diverse iniziative condivise. Tra queste, un ruolo centrale lo ha VarazzeSicura, il nuovo progetto che ha un obiettivo chiaro e ambizioso: fare di Varazze un Comune cardioprotetto” spiegano dalla Croce.

“VarazzeSicura significa rafforzare la presenza dei defibrillatori sul territorio, garantirne il controllo e la manutenzione e, soprattutto, formare sempre più persone all’uso del DAE e alle manovre di primo soccorso. Perché in caso di arresto cardiaco ogni minuto è decisivo e una comunità preparata può davvero salvare delle vite – precisano – Le prime persone formate nel 2025 nel corso di Varazze si Cura, sono stati i commercianti, in virtù della loro presenza capillare sul territorio e del loro possibile tempestivo intervento in caso di malore.

Nel 2025 sono stati formati 47 commercianti, nel corso di 3 incontri svolti a maggio e sono stati installati due defibrillatori in più sul territorio varazzino, in zone centrali e accessibili h24 ed è stata effettuata una accurata mappatura dei dae presenti sul territorio.

