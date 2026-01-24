Attualità

Sabato tornano le arance di AIRC nelle piazze italiane

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sabato 24 gennaio le volontarie e i volontari AIRC si incontrano nelle piazze per la campagna di raccolta fondi contro il cancro di AIRC.

 

Anche gli studenti e gli insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro con la distribuzione di reticelle di arance e vasetti di miele e marmellata.

 

Testimoni della campagna 2026 sono la ricercatrice-tedofora Paola Storti e la campionessa Sofia Goggia.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Rinnovo consiglio direttivo ad Altare

Posted on Author Redazione

Rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Altare che avverrà con l’incontro pubblico lunedi 6 giugno alle 20:45 presso la Sala Consiliare  del palazzo comunale di via Restagno Annibile. All’ordine del giorno: invito all’iscrizione dei cittadini alla Pro Loco; vantaggi derivanti dalla presenza sul territorio della Pro Loco; elezione del Consiglio direttivo. Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Attualità Savona

"Io non l'ho chiesta, cane sei il benvenuto": il nuovo manifesto ideato per i negozi del centro da Enpa

Posted on Author Redazione

Savona. “Io non l’ho chiesta, cane sei il benvenuto”, è il messaggio del manifestino, da affiggere sulla vetrina del negozio, ideato dai volontari della Protezione Animali, su stimolo di alcuni commercianti contrari all’ordinanza anticani della sindaca Caprioglio, che attivisti dell’associazione stanno distribuendo in questi giorni agli esercizi commerciali, soprattutto di via Paleocapa e corso Italia. […]
Attualità In Primo Piano

Liguria, persi a causa del COVID 16.000 posti di lavoro

Posted on Author Redazione

Nell’anno dell’emergenza Covid il mattone ha perso 161mila occupati fra il settore delle costruzioni e i servizi immobiliari con il record negativo del quinquennio. Sono i dati dell’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento alla situazione del settore immobiliare che registra un crollo del 30,8% delle compravendite nel secondo trimestre del […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *