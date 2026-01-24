Sabato tornano le arance di AIRC nelle piazze italiane

Sabato 24 gennaio le volontarie e i volontari AIRC si incontrano nelle piazze per la campagna di raccolta fondi contro il cancro di AIRC.

Anche gli studenti e gli insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro con la distribuzione di reticelle di arance e vasetti di miele e marmellata.

Testimoni della campagna 2026 sono la ricercatrice-tedofora Paola Storti e la campionessa Sofia Goggia.

