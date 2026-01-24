Meteo, nuova allerta gialla per neve sull’entroterra ligure da stasera

ARPAL conferma il livello di allerta gialla per neve sui versanti padani che, nel savonese, interessa l’entroterra di Levante e la Val Bormida. L’allerta sarà in vigore dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, domenica 25 gennaio.

Le aree coinvolte rientrano nella zona D e comprendono la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Possibili nevicate e criticità per la viabilità, soprattutto nelle zone collinari e montane. Segnalato anche il rischio di gelicidio nelle aree limitrofe.

Dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, dal tardo pomeriggio odierno secondo il centro meteo previsionale regionale sono attese nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno (sulle zone D ed E). I venti sono in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale (centro-ponente) ma tenderanno ad esaurirsi nel corso della giornata.

Per domani, domenica 25 gennaio, sono segnalate mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da Sud Ovest a partire dal ponente (zona A) e poi sul centro e levante (B e C), soprattutto per la prima parte della giornata e in attenuazione nel pomeriggio. Nel corso della domenica proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio.

