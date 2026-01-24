Cairo Montenotte Cronaca Genova e provincia In Primo Piano

Meteo, nuova allerta gialla per neve sull’entroterra ligure da stasera

ARPAL conferma il livello di allerta gialla per neve sui versanti padani che, nel savonese, interessa l’entroterra di Levante e la Val Bormida. L’allerta sarà in vigore dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, domenica 25 gennaio.

Le aree coinvolte rientrano nella zona D e comprendono la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Possibili nevicate e criticità per la viabilità, soprattutto nelle zone collinari e montane. Segnalato anche il rischio di gelicidio nelle aree limitrofe.

Dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, dal tardo pomeriggio odierno secondo il centro meteo previsionale regionale sono attese nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno (sulle zone D ed E). I venti sono in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale (centro-ponente) ma tenderanno ad esaurirsi nel corso della giornata.

Per domani, domenica 25 gennaio, sono segnalate mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da Sud Ovest a partire dal ponente (zona A) e poi sul centro e levante (B e C), soprattutto per la prima parte della giornata e in attenuazione nel pomeriggio. Nel corso della domenica proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio.

