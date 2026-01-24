Cultura e Spettacoli Laigueglia

"Le donne nella Shoah": alla Biblioteca Civica A. Pagliano di Laigueglia l'incontro con l'autrice Bruna Bertolo

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca civica A. Pagliano di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia organizza la presentazione del libro “Le donne nella Shoah” di Bruna Bertolo. A dialogare con l’autrice sarà Giacinto Buscaglia.

L’appuntamento si inserisce nel periodo dedicato al Giorno della Memoria
e propone uno sguardo preciso e necessario su uno degli aspetti meno
raccontati della tragedia del Novecento: la deportazione femminile. Il
libro ricostruisce infatti alcuni momenti tra i più bui della Shoah
attraverso le esperienze delle donne, evidenziando come alla violenza e
all’annientamento comuni a tutti si siano spesso aggiunte forme
specifiche di brutalità, capaci di colpire in profondità l’identità e la
dignità femminile.

Un incontro di ascolto e riflessione che riporta al centro non solo la
storia, ma anche le vite concrete, i corpi, le relazioni e la resistenza
quotidiana delle donne in un contesto disumano, con l’obiettivo di
mantenere viva una memoria che non sia rituale, ma consapevole e attiva.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

