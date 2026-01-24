“Le donne nella Shoah”: alla Biblioteca Civica A. Pagliano di Laigueglia l’incontro con l’autrice Bruna Bertolo

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca civica A. Pagliano di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia organizza la presentazione del libro “Le donne nella Shoah” di Bruna Bertolo. A dialogare con l’autrice sarà Giacinto Buscaglia.

L’appuntamento si inserisce nel periodo dedicato al Giorno della Memoria

e propone uno sguardo preciso e necessario su uno degli aspetti meno

raccontati della tragedia del Novecento: la deportazione femminile. Il

libro ricostruisce infatti alcuni momenti tra i più bui della Shoah

attraverso le esperienze delle donne, evidenziando come alla violenza e

all’annientamento comuni a tutti si siano spesso aggiunte forme

specifiche di brutalità, capaci di colpire in profondità l’identità e la

dignità femminile.

Un incontro di ascolto e riflessione che riporta al centro non solo la

storia, ma anche le vite concrete, i corpi, le relazioni e la resistenza

quotidiana delle donne in un contesto disumano, con l’obiettivo di

mantenere viva una memoria che non sia rituale, ma consapevole e attiva.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

