Genova, scooter travolge anziana di 82 anni: in ospedale

Uno scooter ha travolto un’anziana di 82 anni nel quartiere genovese di Albaro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno soccorso la donna che era stata in prima battuta soccorsa da un medico che si trovava per caso in zona. L’anziana è stata trasferita in codice rosso all’ospedale mentre lo scooterista di 36 anni è finito ugualmente in ospedale. La Municipale si è occupata dei rilievi.

