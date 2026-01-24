Genova commemora Guido Rossa: il programma degli appuntamenti

Ecco il programma degli appuntamenti in ricordo di Guido Rossa ucciso dalle BR 47 anni fa.

Appuntamento in Acciaierie d’Italia ore 9.30. Ore 10.00: introduce Armando Palombo RSU ADI in AS, saluti della direzione ADI in AS. Intervengono Marco Bucci Presidente Regione Liguria, Mons. Marco Tasca Arcivescovo di Genova, Stefano Rebora Music For Peace, Silvia Salis Sindaca di Genova. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil.

2ore 12.00: Via San Giovanni d’Acri 6 – Camera del Lavoro di Genova: commemorazione a cura della Camera del Lavoro di Genova in ricordo di Guido Rossa, operaio e sindacalista, assassinato nel 1979 per mano delle Brigate Rosse. La cerimonia si svolgerà presso il monumento a lui dedicato. Un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare una figura che ha pagato con la vita la scelta di difendere i valori della libertà, del lavoro e della democrazia. Insieme a Vanda Valettini funzionaria della Camera del Lavoro di Genova e Massimo Bisca presidente ANPI Genova interverrà il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Parteciperanno alcune classi delle scuole superiori genovesi, a testimonianza dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la memoria e il significato dell’impegno di Guido Rossa. Prima della cerimonia gli studenti visiteranno la Casa del Sindacato, per conoscere da vicino la struttura, le attività e il ruolo del sindacato nella tutela dei diritti. Successivamente le classi saranno accompagnate dalla curatrice Gigliola Novali nella visita guidata alla Quadreria Cgil Enrico Bruno Novali attraverso un percorso che porterà i ragazzi alla lettura delle opere d’arte, tra quadri e sculture, soffermandosi in particolare su quelle che hanno trovato ispirazione nella figura di Guido Rossa.

3 ore 14.30: piazza Piccapietra commemorazione a cura di Cgil Cisl Uil. Cgil Cisl e Uil ricordano Guido Rossa. Il ricordo del sacrificio di Guido Rossa rappresenta per tutto il mondo del lavoro un esempio di coraggio e di senso di responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili che non perdono, bensì assumono valore con il trascorrere del tempo. Nella giornata di venerdì 23 Cgil Cisl Uil danno appuntamento alla stampa locale e ai cittadini alle 14.30 presso il monumento dedicato a Guido Rossa in Largo XII Ottobre, dove come ogni anno verrà deposta una corona di alloro. In questa occasione l’orazione, in forma unitaria, sarà tenuta da Simona Nieddu Segretaria della Camera del Lavoro di Genova.

Informazioni sull'autore del post