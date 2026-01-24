Dal 13 al 15 febbraio torna ArteGenova

Un anniversario tondo, da celebrare come si conviene: per ArteGenova quella che si apre da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026 è l’edizione numero 20. La grande mostra mercato dedicata all’arte arte moderna e contemporanea ha infatti debuttato nel 2005, e negli anni si è consolidata come il principale appuntamento di questo genere nel Nord-Ovest italiano, e come un evento accolto con affetto e fatto proprio dalla città di Genova. Anche questa edizione speciale sarà ospitata dal Padiglione Blu firmato da Atelier Jean Nouvel, con le sue ampie vetrate che affacciano sul mare, una vera e propria isola nel cuore del porto grazie all’intervento targato Renzo Piano che ha ridisegnato l’area del waterfront scavando un nuovo canale tra la terraferma e il padiglione.

«Ringraziamo la città di Genova, la Liguria e tutti i professionisti, i collezionisti e gli appassionati di arte che in questi due decenni hanno contribuito a rendere ArteGenova un appuntamento imprescindibile nel mercato dell’arte italiano e non solo – sottolinea Nicola Rossi, ideatore e organizzatore della manifestazione –. Speriamo che con questa edizione siano sempre di più i giovani ad avvicinarsi e ad appassionarsi alle differenti forme artistiche qui presenti: accanto ai capolavori dei grandi miti del ‘900, forme d’arte meno consuete, come fotografie e tavole di fumetti, Street Art e installazioni, gallerie virtuali, ologrammi, fino alle opere digitali e agli NFT».

Le opere in mostra

Sono 150 gli espositori già confermati per l’evento promosso come da tradizione da Nord Est Fair, leader nella realizzazione di fiere d’arte e antiquariato in diverse città italiane, equamente divisi tra importanti gallerie italiane e estere e il focus sul contemporaneo rappresentato dal Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.). Questa sezione, giunta alla tredicesima edizione, dedica un’interessante vetrina di arte accessibile dal valore inferiore ai 5.000 euro: vi partecipano gallerie, associazioni, collettivi e singoli artisti di più regioni, concorrenti al premio speciale per la miglior opera, disposto da Banca Mediolanum che dal 2018 è sponsor di ArteGenova. E come tradizione, l’appuntamento genovese avrà per corollario un calendario di performance, conferenze e incontri, mentre la vernice su invito si terrà giovedì 12 febbraio, ore 18.

Warhol, De Chirico, Picasso, Christo, Fontana, Klee, Magritte, Balla sono solo alcuni dei grandi esponenti dell’arte del Novecento che impreziosiranno i padiglioni della fiera genovese. Nomi a cui si affiancheranno altri prestigiosi artisti delle più diverse scuole, tra cui spiccano Accardi, Afro, Arman, Baj, Boetti, Burri, Carrà, Clemente, De Pisis, Dorazio, Guttuso, Haring, Hartung, Mathieu, Matta, Morandi, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova, Wesselmann.

