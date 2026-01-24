A10, macchia di olio fa sbandare auto che si schianta contro il guardrail a Genova Aeroporto: nessun ferito

È rimasto fortunatamente illeso l’uomo alla guida dell’auto finita contro il guardrail all’uscita del casello di Genova Aeroporto, sulla A10 a causa di una grossa macchia di olio sull’asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme ai tecnici di ASPi che hanno chiuso l’uscita per permettere la bonifica provocando disagi e code per 2 km tra Genova Ovest e Genova Aeroporto.

