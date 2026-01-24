A10, macchia di olio fa sbandare auto che si schianta contro il guardrail a Genova Aeroporto: nessun ferito

È rimasto fortunatamente illeso l’uomo alla guida dell’auto finita contro il guardrail all’uscita del casello di Genova Aeroporto, sulla A10 a causa di una grossa macchia di olio sull’asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme ai tecnici di ASPi che hanno chiuso l’uscita per permettere la bonifica provocando disagi e code per 2 km tra Genova Ovest e Genova Aeroporto.
Appuntamento a Genova in Piazza Matteotti per « Bonjour Provence et la France» 🇫🇷 dal 17 al 21 Ottobre 2024
Per il 21° anno Piazza Matteotti si trasforma in un borgo franco-provenzale accogliendo da ieri, giovedì 17, a lunedì 21 ottobre 2024, “Bonjour Provence et la France” , manifestazione promossa dalla Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille (Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia) , e dallo storico partner dell’evento, […]
Ad Albenga raccolta per animali bisognosi
Albenga. Giornata a favore degli animali bisognosi, oggi al centro Fortesan di Albenga, tutto il giorno, a cura dei volontari del fiduciariato locale di Enesi della Protezione Animali. “I volontari offriranno il calendario 2016, gadget ed oggetti a carattere animalista e raccoglieranno cibo per l’alimentazione dei gatti liberi, curati dalle gattare e dai gattari, nonché […]
Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato il presidente del Genoa Zangrillo e il ceo del club Blazquez
Visita di cortesia nel palazzo a Regione Liguria tra il presidente Giovanni Toti, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo e l’amministratore delegato del club Andrès Blazquez. Durante l’incontro si è parlato delle prospettive del calcio in Liguria ed è stato ribadito il sostegno della Regione alle realtà sportive del nostro territorio anche attraverso le iniziative […]