Calcio, al via questa la consueta 3 giorni di campionati

Serie A, la programmazione della 22^ giornata

Venerdì 23 gennaio

  • ore 20.45: Inter-Pisa 

Sabato 24 gennaio

  • ore 15.00: Como-Torino
  • ore 18.00: Fiorentina-Cagliari
  • ore 20.45: Lecce-Lazio 

Domenica 25 gennaio

  • ore 12.30: Sassuolo-Cremonese
  • ore 15.00: Atalanta-Parma 
  • ore 15.00: Genoa-Bologna 
  • ore 18.00: Juventus-Napoli
  • ore 20.45: Roma-Milan 

Lunedì 26 gennaio

  • ore 20.45: Verona-Udinese

SERIE B 21ª GIORNATA

oggi ore 20:30
  • CarrareseEmpoli
sab 24 GEN ore 15:00
  • MonzaPescara
  • Juve Stabia- Entella
  • MantovaVenezia
  • FrosinoneReggiana
  • CesenaBari
sab 24 GEN ore 17:15
  • ModenaPalermo
sab 24 GEN ore 19:30
  • SpeziaAvellino
dom 25 GEN ore 15:00
  • SudtirolPadova
dom 25 GEN ore 17:15
  • CatanzaroSampdoria

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 21° GIORNATA

Cairese-Varese

Chisola-Biellese

Club Milano-Saluzzo

Gozzano-Sanremese

Vado-Celle V.

Valenzana-Asti

Lavagnese- NovaRomentino

Ligorna-Derthona

Sestri Levante-Imperia

 

 

