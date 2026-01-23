Calcio, al via questa la consueta 3 giorni di campionati

Serie A, la programmazione della 22^ giornata
Venerdì 23 gennaio
- ore 20.45: Inter-Pisa
Sabato 24 gennaio
- ore 15.00: Como-Torino
- ore 18.00: Fiorentina-Cagliari
- ore 20.45: Lecce-Lazio
Domenica 25 gennaio
- ore 12.30: Sassuolo-Cremonese
- ore 15.00: Atalanta-Parma
- ore 15.00: Genoa-Bologna
- ore 18.00: Juventus-Napoli
- ore 20.45: Roma-Milan
Lunedì 26 gennaio
- ore 20.45: Verona-Udinese
SERIE B 21ª GIORNATA
oggi ore 20:30
- CarrareseEmpoli–
sab 24 GEN ore 15:00
- MonzaPescara–
- Juve Stabia- Entella–
- MantovaVenezia–
- FrosinoneReggiana–
- CesenaBari–
sab 24 GEN ore 17:15
- ModenaPalermo–
sab 24 GEN ore 19:30
- SpeziaAvellino–
dom 25 GEN ore 15:00
- SudtirolPadova–
dom 25 GEN ore 17:15
- CatanzaroSampdoria
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 21° GIORNATA
Cairese-Varese
Chisola-Biellese
Club Milano-Saluzzo
Gozzano-Sanremese
Vado-Celle V.
Valenzana-Asti
Lavagnese- NovaRomentino
Ligorna-Derthona
Sestri Levante-Imperia