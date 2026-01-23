Area di crisi complessa del savonese: riconosciuto lo stato di emergenza. Risorse per gli interventi urgenti nei comuni colpiti dal maltempo

Via libera dal Governo al riconoscimento dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito, nel settembre 2025, il Savonese e in particolare l’area di crisi complessa. Il provvedimento prevede lo stanziamento delle risorse necessarie a coprire le prime emergenze e gli interventi di somma urgenza realizzati a seguito del maltempo che ha interessato il territorio nei giorni 21 e 22 settembre 2025, causando danni significativi alle infrastrutture e al patrimonio pubblico.

I comuni coinvolti nel savonese sono Cairo Montenotte, Carcare e Dego. Il riconoscimento dello stato di emergenza rappresenta un passaggio fondamentale per garantire interventi rapidi, risorse immediate e il ripristino delle condizioni di sicurezza, assicurando al contempo il sostegno a un’area che necessita di particolare attenzione e continuità di azione da parte delle istituzioni.

“Il riconoscimento dello stato di emergenza rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che ha subito danni rilevanti e che già vive una condizione di particolare fragilità – dichiara l’assessore regionale alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti –. Le risorse stanziate consentiranno di intervenire con rapidità sulle prime emergenze e sugli interventi in somma urgenza, garantendo sicurezza, ripristino delle infrastrutture e continuità dei servizi essenziali. Desidero ringraziare l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone per il lavoro puntuale e costante svolto a stretto contatto con i territori e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per l’attenzione dimostrata e per la tempestività della risposta. La collaborazione tra Governo, Regione e amministrazioni locali – conclude l’assessore – è fondamentale per accompagnare il savonese in un percorso di messa in sicurezza, resilienza e rilancio dell’area di crisi complessa. Regione Liguria continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione degli interventi nel savonese, affinché le risorse stanziate si traducano in azioni concrete a tutela dei cittadini, dei servizi essenziali e del tessuto economico locale”.

