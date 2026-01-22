Cronaca Genova In Primo Piano

Vendevano rilevatori di gas spacciati come obbligatori a persona anziane: smantellata organizzazione truffatrice

Un’ organizzazione di 49 persone attiva in 7regioni italiane compreso la Liguria è stata smantellata dalla Guardia di Finanza. Nei guai è finito un uomo, ritenuto il promotore di una presunta associazione per delinquere. Secondo la ricostruzione questa organizzazione vendeva rilevatori di gas spacciati come obbligatori. Ad essere colpite le persone anziane indotte in errore sull’obbligatorietà dell’installazione e addebitando importi nettamente superiori rispetto a quelli indicati nei contratti fatti firmare. Sono almeno 200 le truffe accertate per un giro di affare di 2,84 milioni di euro, il gruppo si sarebbe avvalso di nove società intestate fittiziamente a prestanome. Disposto il sequestro delle somme ritenute di origine illecita, oltre a ulteriori 327 mila euro contestati per riciclaggio.

