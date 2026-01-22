Roccavignale, niente Rokkafest il prossimo luglio

Niente Rokkafest il prossimo luglio. Lo ha reso noto il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia. E’ stata, infatti, appaltata la realizzazione della Zip Line. Il cantiere durerà fino ad agosto e occuperà in parte l’area adibita al ROKKAFEST. Inoltre anche a seguito degli ultimi eventi di Capodanno e le richieste della Questura, si è deciso di utilizzare questo periodo per adeguare le aree alle ultime normative. Appuntamento al 2027.
