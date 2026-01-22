Genova Politica

Regione Liguria, oggi seduta solenne per il Giorno della MEmoria

Posted on

Oggi in Consiglio Regionale si è tenuta la seduta solenne per la giornata della memoria.
“Ricordare è importante – ha commentato Walter Sorriento consigliere di Orgoglio Liguria – è fondamentale non perdere memoria delle atrocità che hanno segnato la nostra storia. Come istituzioni, soprattutto, abbiamo il dovere e il compito di tramandare ai ragazzi questa memoria, perché è uno strumento potente, perché attraverso essa i nostri giovani possono capire l’importanza di valori come democrazia e rispetto”.
“In un momento storico in cui i venti dell’intolleranza tornano a soffiare- hanno aggiunto Matteo Campora e Federico Bogliolo rispettivamente capogruppo e consigliere regionale di Vince Liguria anche loro presenti alla seduta-, le istituzioni hanno il dovere di essere un argine invalicabile. Ricordare la Shoah oggi significa ribadire che la libertà e la dignità umana sono valori che vanno difesi ogni giorno con la forza della consapevolezza.”

