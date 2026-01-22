Attualità Genova

Genova, Servizi educativi 3-6 anni, nessuna riduzione dell’offerta formativa alle famiglie per l’anno scolastico 2026/2027

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2026/2027, manterrà inalterata l’offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni.

 

Salvo la scuola “Arcobaleno” di Borzoli, in trattativa per passare sotto la gestione statale, verrà dunque garantita alle famiglie la possibilità di iscrivere le proprie bambine e i propri bambini a tutte le scuole dell’infanzia del Comune di Genova.

 

Le iscrizioni sono aperte sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.genova.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-…

 

Nel frattempo, prosegue il lavoro dell’amministrazione per risolvere il cronico problema della mancanza di personale.

 

Dopodomani, venerdì 23 gennaio, partirà il bando per l’assunzione di nuove risorse da inserire negli istituti dove si registrano buchi in organico che ad oggi ammontano, a livello comunale, a 20 unità.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Economia Genova

Genova, aree ex-ILVA: un hub per la logistica predittiva

Posted on Author Redazione

Sono quattro le aziende che hanno presentato al Comune di Genova una manifestazione di interesse per l’assegnazione di 270.000 metri quadri di proprietà di Società per Cornigliano spa, oggi oggetto di diritto di superficie alla società Acciaierie d’Italia spa. Si tratta di Msc Group, Ignazio Messina & C. spa, Number 1 Lostics group spa e […]
Attualità Finale Ligure

Le "Amiche della Pigotta" di Finale Ligure raccolgono fondi per l'Unicef

Posted on Author Redazione

Finale Ligure. Domani e martedì dalle 9 alle 19 a Finalmarina nell’atrio di sala Gallesio, via Pertica, di fronte al Palazzo Comunale, le “Amiche della Pigotta” raccolgono fondi da devolvere all’Unicef. Il “Gruppo della Pigotta” è stato ideato dall’insegnante Patrizia Vallone ed è operativo sul territorio da più un decennio, grazie anche alla collaborazione  con  […]
Attualità Cultura e Spettacoli Savona

“Vite Straordinarie”, un libro e una mostra per raccontare il riscatto dalla disabilità

Posted on Author Gianluca Firpo

Questa mattina l’anteprima della Mostra e la presentazione del libro “Vite straordinarie”, una Mostra e un libro per celebrare il riscatto della persona dalla disabilità, nella vita. In Sala Rossa questa mattina si è svolta una sorta di anteprima dell’esposizione che, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dalle 8 alle 22 nell’atrio della Piscina Zanelli di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *