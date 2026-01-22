Genova, Servizi educativi 3-6 anni, nessuna riduzione dell’offerta formativa alle famiglie per l’anno scolastico 2026/2027

Posted on

Questa mattina l’anteprima della Mostra e la presentazione del libro “Vite straordinarie”, una Mostra e un libro per celebrare il riscatto della persona dalla disabilità, nella vita. In Sala Rossa questa mattina si è svolta una sorta di anteprima dell’esposizione che, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dalle 8 alle 22 nell’atrio della Piscina Zanelli di […]