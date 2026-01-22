Genova, Servizi educativi 3-6 anni, nessuna riduzione dell’offerta formativa alle famiglie per l’anno scolastico 2026/2027

L’amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2026/2027, manterrà inalterata l’offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni.
Salvo la scuola “Arcobaleno” di Borzoli, in trattativa per passare sotto la gestione statale, verrà dunque garantita alle famiglie la possibilità di iscrivere le proprie bambine e i propri bambini a tutte le scuole dell’infanzia del Comune di Genova.
Le iscrizioni sono aperte sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.genova.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-…
Nel frattempo, prosegue il lavoro dell’amministrazione per risolvere il cronico problema della mancanza di personale.
Dopodomani, venerdì 23 gennaio, partirà il bando per l’assunzione di nuove risorse da inserire negli istituti dove si registrano buchi in organico che ad oggi ammontano, a livello comunale, a 20 unità.