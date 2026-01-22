Genova, sequestrati 50 kg di cibo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica

Sequestrati 50 kg di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e comminate sanzioni per un totale di 20.000 euro. È il bilancio finale di un servizio “ad alto impatto” condotto nella serata del 20 gennaio dai carabinieri della Compagnia Genova Centro, con il supporto specializzato della Sezione di igiene degli alimenti e nutrizione della Asl 3 ATS Liguria.

L’operazione, mirata a garantire standard elevati di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori nel cuore del centro storico genovese, ha coinvolto cinque esercizi commerciali: due gastronomie, un ristorante-pizzeria, un bar-ristorante e un bar.

Tra le violazioni riscontrate ci sono la carenze igieniche nei locali e nelle attrezzature, la mancata osservanza delle procedure Haccp per la prevenzione dei rischi sanitari, la presenza di animali infestanti, le omissioni nell’indicazione degli allergeni sui menu e l’insufficiente formazione del personale.

Per alcuni titolari sono scattate sospensioni totali o parziali delle attività, oltre a sanzioni amministrative per un totale di 19.700 euro e provvedimenti penali. I militari dell’Arma sottolineano come questi interventi periodici siano essenziali per vigilare sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutelando i cittadini da pericoli nascosti nei luoghi della ristorazione quotidiana.

