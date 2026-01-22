Genova, autocarro fuori strada in Via Sambuco: autista grave in ospedale

Intervento dei soccorsi per un autocarro finito in una scarpata sulle alture di Genova, in Via Sambuco per cause da accertare. L’autista è stato immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale. La Municipale ha temporaneamente chiuso la strada per permettere la messa in scurezza del tratto.
Articoli correlati
Movimentato episodio ad Albisola per una donna che voleva suicidarsi
Albisola. Movimentato episodio in due diverse occasioni ad Albisola. Protagonista una donna di 39 anni che voleva farla finita, gettandosi dal balcone. In un primo momento ha tentato di lanciarsi dal terrazzo di casa, al terzo piano di uno stabile di Albisola, ma è volata su quello del primo. Mentre erano in corso i soccorsi […]
Arenzano, truffano i passanti chiedendo soldi per la creazione di un centro disabili: denunciate due rumene
I carabinieri di Arenzano hanno denunciato due rumene di 20 e 25 anni pregiudicate. Le due sono state fermate in Via Bocca e dai controlli è emerso che stavano promuovendo una finta raccolta fondi per la creazione di un centro disabili. Al momento del controllo, le due avevano raccolto 300 euro sequestrati insieme ad una […]
Regione Liguria, Enrico Castanini nominato commissario per l’innovazione e la transizione digitale
La Giunta regionale ha deliberato la nomina di Enrico Castanini, commissario per l’innovazione e la transizione digitale anche per la parte sanitaria, attribuendo allo stesso funzioni di impulso e proposta a supporto della Giunta regionale. Lo ha comunicato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci al termine della riunione di Giunta, che ha inoltre preannunciato […]