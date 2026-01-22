Genova, autocarro fuori strada in Via Sambuco: autista grave in ospedale

Posted on

I carabinieri di Arenzano hanno denunciato due rumene di 20 e 25 anni pregiudicate. Le due sono state fermate in Via Bocca e dai controlli è emerso che stavano promuovendo una finta raccolta fondi per la creazione di un centro disabili. Al momento del controllo, le due avevano raccolto 300 euro sequestrati insieme ad una […]