Attualità Cairo Montenotte

Cairo, tornano operative le degenze all’ospedale di Comunità

Tornano operative le degenze presso l’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte. In accordo con la Direzione di Area, dalla giornata di ieri, mercoledì 21 gennaio, è stata riattivata l’attività di ricovero al terzo piano del nosocomio San Giuseppe, con una disponibilità iniziale di 11 posti letto.

La riapertura rappresenta un passo in avanti nel rafforzamento dell’assistenza territoriale, offrendo una risposta intermedia tra il ricovero ospedaliero tradizionale e l’assistenza domiciliare, in particolare per pazienti che necessitano di cure sanitarie a bassa intensità ma continuative.

