Villanova d’Albenga, donna di 40 aggredita e ferita da pitbull

Una donna di 40 anni e il figlio di due sono stati aggrediti da un pitbull lasciato incustodito da un vicino di casa. Il cane ha aggredito la donna provocandole ferite alle braccia, illeso il bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che l’hanno trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.
