Cronaca Villanova D'Albenga

Villanova d’Albenga, donna di 40 aggredita e ferita da pitbull

Posted on Author Redazione Comment(0)

Una donna di 40 anni e il figlio di due sono stati aggrediti da un pitbull lasciato incustodito da un vicino di casa. Il cane ha aggredito la donna provocandole ferite alle braccia, illeso il bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che l’hanno trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano Savona

Costa Smeralda è arrivata in porto a Savona: controlli sanitari a bordo

Posted on Author Redazione

Partita ieri sera da Civitavecchia ha saltato la tappa di La Spezia E’ arrivata al porto di Savona all’alba, dopo aver saltato la tappa di La Spezia, Costa Smeralda ripartita ieri sera poco dopo le 18.30 da Civitavecchia dove è rimasta bloccata 24 ore per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato. Dalla nave, ieri, […]
Cronaca Genova e provincia

Rapallo, arrestato spacciatore colombiano

Posted on Author Redazione

Intervento della polizia a Rapallo nella zona della stazione per fermare un pusher mentre cedeva droga a un cliente. L’uomo ha cercato di evitare l’arresto ma alla fine il tossicodipendente è stato ammanettato mentre il pusher si è allontanato. Inseguito è stato bloccato qualche via più avanti e portato a casa per la perquisizione, qui […]
Cairo Montenotte Cronaca

Cairo, c'è il divieto per i botti di Capodanno

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte.  Anche il Comune valbormidese istituisce il divieto di sparare i tradizionali botti di Capodanno: “E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati’”. I trasgressori verranno sanzionati con […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *