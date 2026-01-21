Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, Youssef ucciso da una sola coltellata che ha lesionato diversi organi

E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Youssef Abanoub, il diciannovenne spezzino di origini egiziane morto venerdì scorso ucciso da un altro ragazzo nell’istituto professionale Einaudi-Chiodo. A causarne il decesso è stata una coltellata che ha lesionato mortalmente il ragazzo trapassando diversi organi.  Il colpo ha lesionato: fegato, milza, diaframma e polmone, provocando un’emorragia interna massiva e l’arresto cardiaco nonostante i tentativi disperati di rianimazione e l’intervento chirurgico all’ospedale Sant’Andrea. 

