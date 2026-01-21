La Spezia, Youssef ucciso da una sola coltellata che ha lesionato diversi organi

E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Youssef Abanoub, il diciannovenne spezzino di origini egiziane morto venerdì scorso ucciso da un altro ragazzo nell’istituto professionale Einaudi-Chiodo. A causarne il decesso è stata una coltellata che ha lesionato mortalmente il ragazzo trapassando diversi organi. Il colpo ha lesionato: fegato, milza, diaframma e polmone, provocando un’emorragia interna massiva e l’arresto cardiaco nonostante i tentativi disperati di rianimazione e l’intervento chirurgico all’ospedale Sant’Andrea.
Articoli correlati
Ponte Morandi, Bucci:”L’amianto è assente, ci sono tutte le condizioni perchè le persone possano rientrare nelle proprie case”
Questa mattina l’esplosione delle pile 10 e 11 “Tutti i dati ci dicono che l’amianto è assente, quindi ci sono tutte le condizioni perchè le persone possano rientrare nelle proprie case. Sono state queste le parole del Sindaco di Genova e Commissario alla ricostruzione di Ponte Morandi, Marco Bucci dopo aver ricevuto i risultati delle […]
Arenzano, assistere alla Messa in tempo di COVID-19: il segno di pace con uno sguardo
E’ senza dubbio insolito assistere ad una Messa in tempo di COVID-19. Dopo due mesi e mezzo di assenza delle funzioni in presenza di pubblico e della riapertura di lunedì scorso oggi era la prima vera prova per capire come si sarebbe attuato il protocollo di sicurezza emanato da Governo e CEI. Nella basilica dei […]
Savona, stalkerizzava la figlia della sua ex: scattato il divieto di dimora in provincia di Savona
Per il 68 enne arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia per stalking è scattato il divieto di avvicinamento e dimora in provincia di Savona. L’uomo, dopo la fine della storia con la sua ex, non rassegnandosi ha cominciato a perseguitare la figlia della donna affinchè convincesse la madre a tornare sui suoi passi. I comportamenti […]