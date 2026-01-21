La Spezia, a metà marzo riprendono i lavori dell’Aurelia bis

Riprenderanno entro metà marzo alla Spezia i lavori del primo lotto dell’Aurelia bis (stralcio A) dopo la rescissione del contratto con la Ici costruzioni a seguito del via libera del tribunale. Lo ha comunicato il responsabile della struttura territoriale di Anas per la Liguria Nicola Dinnella durante la riunione odierna con l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco Pierluigi Peracchini.

“Alla Spezia la situazione è più semplice rispetto a Savona sia perché l’opera complessiva è divisa in tre stralci sia perché Anas, dopo la rescissione contrattuale a dicembre, ha deciso di proseguire l’intervento del primo stralcio con un affidamento diretto ad una ditta accordista, ovvero già contrattualizzata con un accordo quadro – spiega Giampedrone -. Quello che tutti abbiamo condiviso è l’urgenza di completare l’intervento nel più breve tempo possibile: stiamo parlando di un’opera fondamentale per la città e per tutto il territorio spezzino. Su questo c’è il massimo impegno da parte di Anas che intende procedere in modo deciso e fermo”.

Nel corso della riunione Anas ha ripercorso l’iter che, a seguito del via libera del tribunale, ha portato alla rescissione del contratto con Ici costruzioni. A metà febbraio è previsto l’atto di collaudo con il quale Anas subentrerà in cantiere anche sotto il profilo della sicurezza e per eventuali manutenzioni che si rendessero necessarie. Anas affiderà contestualmente a ditte accordiste anche gli interventi relativi alle parti esterne e le rifiniture, in modo da poter procedere in modo parallelo rispetto al completamento della galleria.

