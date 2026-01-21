Arenzano Cronaca In Primo Piano

Genova, per il forte venti chiude il terminal PSA: caos traffico con 9 km in autostrada da Arenzano

A causa delle forti raffiche di vento il porto PSA di Genova è rimasto chiuso a lungo per ragioni di sicurezza questa mattina ma non è stato sufficiente ad evitare code e ingorghi che nel pomeriggio hanno creato fino a 9 km di coda tra Arenzano e Genova Prà. Paralizzata anche l’Aurelia.

