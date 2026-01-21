Genova, per il forte venti chiude il terminal PSA: caos traffico con 9 km in autostrada da Arenzano

Articoli correlati
Genova, finisce fuori strada con l’auto e precipita per 300 metri
Grave incidente sulle alture di Genova dove un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada per circa 300 metri. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. La vittima, un 51 enne è stato trasportato dall’elicottero Drago in codice rosso al San Martino […]
Savona, il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa notte in Via Vittorio Veneto
A dare l’allarme un passante che intorno alle 4 ha visto a terra il corpo Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel corso della notte in Via Vittorio Veneto a Savona. A dare l’allarme un passante che intorno alle 4 ha visto a terra il corpo. Sul posto è stato immediato l’arrivo della […]
Porto Savona e Vado Ligure, sottoscritta intesa tra Comuni per lavorare in sinergia sui temi della portualità
L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa di presentazione delle opere per i porti di Savona e Vado nell’ambito del Pnrr. I Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Albissola e Albisola hanno firmato un protocollo di intesa che istituisce un tavolo permanente sul tema della portualità e del suo sviluppo in un’ ottica sinergica che […]