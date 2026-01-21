Cairo, ladri in azione alla Casa della Salute: 2000 euro di bottino

Ladri in azione alla Casa della Salute e a Cairo Salute. Tre uomini si sono introdotti nelle due strutture mettendole a soqquadro e rubando un bottino quantificabile in circa 2000 euro. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, all’apertura dei due studi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo e per avviare le indagini.
Articoli correlati
Finale Ligure, biker cade sul sentiero Roller Coaster: in codice rosso al Santa Corona
E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale il biker caduto sul sentiero Roller Coaster a Finale Ligure. La vittima, è un biker tedesco di 40 anni. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e i soccorsi medici con l’elicottero che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Santa […]
Coronavirus, Pietra Ligure: persona in quarantena volontaria dopo essere stata a Milano
Se ne è parlato a Deejay chiama Italia Si è messo volontariamente in quarantena. Se ne è parlato a Deejay Chiamata Italia e il protagonista è un cittadino di Pietra Ligure che, dopo essere stato a Milano per un provino per partecipare alla trasmissione: “Guess my Age” condotta da Enrico Papi, ha accusato sintomi riconducibili […]
Seajewel, la petroliera ha lasciato Vado Ligure per fermarsi al largo del porto di Savona
La Seajewel si è spostata da Vado Ligure, dal campo boe della Sarpom fino allo specchio acqueo antistante il porto di Savona dopo il primo attracco dello scorso 14 febbraio davanti a Vado Ligure. Proseguono, intanto, le indagini della DDA di Genoa che indaga per terrorismo, nelle scorse ore sono stati sentiti i membri dell’equipaggio, […]