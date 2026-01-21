Cairo, ladri in azione alla Casa della Salute: 2000 euro di bottino

Ladri in azione alla Casa della Salute e a Cairo Salute. Tre uomini si sono introdotti nelle due strutture mettendole a soqquadro e rubando un bottino quantificabile in circa 2000 euro. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, all’apertura dei due studi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo e per avviare le indagini.