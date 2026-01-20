Cronaca In Primo Piano Varazze

Varazze, lutto per la morte di Daniele Barbieri aveva solo 43 anni

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’morto a soli 43 anni Daniele Barbieri. Era dipendente di Trenitalia e per anni ha suonato nella banda Cardinal Cagliero di Varazze e nel coro “Chicchi di riso” suonando le percussioni e occupandosi degli effetti come tecnico, collaborando anche con il Coro “G.B. Chiossone” di Arenzano e l’associazione “Voltrimusica”.

“La comunità si stringerà intorno alla famiglia di questo ragazzo che, col suo pluriennale impegno sociale, ha dato un grande contributo alla comunità stessa – dice con commozione il sindaco Luigi Pierfederici – Questo suo impegno sarà certamente contraccambiato nei confronti della sua famiglia perché nessuno a Varazze lascia mai nessuno da solo. E’ una tragedia per tutti, è una tragedia che ci colpisce davvero da vicino per chi lo conosceva, per chi conosceva la moglie, una di quelle cose che lasciano veramente tutti senza parole”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Clima in tilt, nel Torinese venti da uragano e caldo estivo in pieno inverno

Posted on Author Gianluca Firpo

Clima ormai fuori controllo con eccessi preoccupanti che creano danni e rischi per le persone. La notizia del giorno è la tempesta di vento caldo che ha devastato la provincia di Torino dalla tarda serata di ieri dove venti a 200 km/h hanno provocato crolli e criticità in tutto il territorio soprattutto nelle Valli limitrofe […]
Cronaca Genova

A10, coda al terminal container dell’Aeroporto: 3 km di coda da Genova Pegli

Posted on Author Redazione

Code sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto a causa della presenza dei tir diretti al varco container dell’aeroporto. Le coda sta interessando il tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
In Primo Piano Politica

Restart Liguria, risorse del Pnrr. Toti: “Abbiamo bisogno che il Governo vada avanti con una progettazione seria di rimodernamento del paese

Posted on Author Redazione

“Oggi diamo il calcio d’inizio di una partita lunga e difficile che si incrocia anche con la pandemia. Il PNRR è un piano nazionale ed europeo di ripresa e resilienza e ora le istituzioni devono imparare a giocare in campo il proprio ruolo. Abbiamo bisogno che il Governo vada avanti con una progettazione seria di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *