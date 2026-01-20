Varazze, lutto per la morte di Daniele Barbieri aveva solo 43 anni

E’morto a soli 43 anni Daniele Barbieri. Era dipendente di Trenitalia e per anni ha suonato nella banda Cardinal Cagliero di Varazze e nel coro “Chicchi di riso” suonando le percussioni e occupandosi degli effetti come tecnico, collaborando anche con il Coro “G.B. Chiossone” di Arenzano e l’associazione “Voltrimusica”.

“La comunità si stringerà intorno alla famiglia di questo ragazzo che, col suo pluriennale impegno sociale, ha dato un grande contributo alla comunità stessa – dice con commozione il sindaco Luigi Pierfederici – Questo suo impegno sarà certamente contraccambiato nei confronti della sua famiglia perché nessuno a Varazze lascia mai nessuno da solo. E’ una tragedia per tutti, è una tragedia che ci colpisce davvero da vicino per chi lo conosceva, per chi conosceva la moglie, una di quelle cose che lasciano veramente tutti senza parole”.

