Liguria Regione Europea dello Sport: 110 milioni di euro di indotto

Oltre 110 milioni di euro di indotto, più di 550mila presenze sul territorio, 382 eventi sportivi e più di 1.000 giornate di sport in tutta la Liguria. Liguria Regione Europea dello Sport è stata una scelta concreta e vincente, come conferma il report di analisi presentato oggi. I numeri raccontano una Liguria viva, capace di trasformare lo sport in sviluppo, turismo e opportunità.

“Nel 2025 abbiamo investito quasi 20 milioni di euro nello sport, puntando su impianti più moderni e accessibili, sul sostegno alle famiglie e ai ragazzi e su eventi capaci di portare persone, lavoro e visibilità.

Questi risultati sono il frutto del lavoro delle società sportive, dei volontari, dei Comuni e di un sistema regionale che ha saputo fare squadra. È un’eredità che resterà nel tempo e che rafforza l’orgoglio di una Liguria che sa investire bene e guardare al futuro”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

