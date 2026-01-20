La Spezia, Il sindaco Peracchini ha deciso di proclamare lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali di Youssef Abanoub

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini comunica che, in occasione della celebrazione dei funerali della giovane vittima Youssef Abanoub del grave episodio di omicidio avvenuto all’interno dell’istituto scolastico “Domenico Chiodo”, sarà proclamato il lutto cittadino il giorno della data del funerale, che sarà resa nota successivamente.

La decisione è stata comunicata dal primo cittadino durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in pieno accordo con le più alte istituzioni dello Stato, quale segno di partecipazione collettiva al dolore della famiglia e dell’intera comunità, profondamente colpita da una tragedia che ha scosso la coscienza civile del Paese.

Nel giorno del lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e saranno sospese o ridotte le attività e le manifestazioni pubbliche non essenziali, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita ordinanza che sarà firmata dal sindaco successivamente.

Il lutto cittadino vuole essere un momento di raccoglimento, rispetto e riflessione, nel ricordo della vittima e come testimonianza della vicinanza delle istituzioni alla comunità scolastica, agli studenti, al personale e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo drammatico evento.

Si invita la cittadinanza a partecipare con compostezza e senso di responsabilità a questo momento di cordoglio condiviso.

