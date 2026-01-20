Genova, 280.000 presenze al “Winter Park”di Ponte Parodi

Oltre 280mila presenze distribuite in 41 giorni, per un luna park affacciato sul mare e simbolo delle festività natalizie genovesi che, anche in questa edizione, conferma una particolare attenzione alla solidarietà. È un ottimo bilancio quello dell’edizione 2025/2026 del Winter Park Genova, che ha portato oltre 100 attrazioni a Ponte Parodi da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026.

«È stata un’edizione molto importante – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – sia dal punto di vista dei numeri, sia da quello dell’impatto delle iniziative che abbiamo organizzato. Grazie ai biglietti venduti, a sondaggi rivolti ai partecipanti e a iniziative volte a contare gli accessi, abbiamo stimato in 280mila il numero di presenze di quest’anno, rilevando inoltre un aumento dell’affluenza agli eventi collaterali, a partire dalle 5000 presenze della ventesima edizione della mattinata per le persone con disabilità o l’ottimo risultato delle iniziative per famiglie come quella per l’Epifania, l’ultima in calendario». Un impatto importante sia dal punto di vista solidale, sia da quello turistico. «Gran parte dell’affluenza è stata registrata dal 20 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui abbiamo accolto molti turisti provenienti soprattutto dal nord Italia. Inoltre, giovedì 8 gennaio, abbiamo ospitato una giornata dedicata alle strutture per minori, a cui hanno partecipato 500 persone tra bambini, ragazzi, educatori e famiglie, coinvolgendo più di 30 realtà tra associazioni, enti e cooperative sociali del territorio. Quest’ultima iniziativa è stata organizzata insieme al Comune di Genova, che ringraziamo per il gran lavoro svolto per permetterci di portare in città un luna park di livello internazionale come il Winter Park».

