Politica Varazze

Bozzano (Noi Moderati): “VARAZZE NON PUÒ PIÙ ASPETTARE, ACCESSIBILITÀ SUBITO ALLA STAZIONE FERROVIARIA”

Posted on Author Redazione Comment(0)

È stata discussa oggi in aula l’interrogazione presentata dal consigliere Alessandro Bozzano (gruppo consiliare Noi Moderati) sul grave e ormai insostenibile problema delle barriere architettoniche presenti nella stazione ferroviaria di Varazze, che da anni impediscono l’accesso ai binari alle persone con disabilità e mobilità ridotta.

«È inaccettabile che nel 2026 una stazione come quella di Varazze sia ancora di fatto inaccessibile per le persone con disabilità – ha dichiarato Bozzano – parliamo di un diritto fondamentale, non di un favore. Dopo anni di segnalazioni e promesse, servono finalmente scelte chiare e tempi certi».

Bozzano ha dato voce alle continue segnalazioni di pendolari, cittadini, turisti e associazioni dei disabili, denunciando una situazione che si protrae da troppo tempo e che non può essere ulteriormente rinviata, a fronte di interventi programmati da RFI solo a partire dal 2027–2028.

Positiva la risposta dell’assessore competente Marco Scajola, che ha riconosciuto l’urgenza della problematica e ha annunciato l’impegno di Regione a portare il tema al tavolo del 29 gennaio con RFI, chiedendo con forza che la stazione di Varazze venga inserita tra le priorità del Piano Integrato Stazioni.

«Questo è un primo passo importante – ha concluso Bozzano – ora però vigileremo affinché agli impegni seguano i fatti, perché Varazze non può e non deve più aspettare».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Pietra Ligure Politica

Pietra Ligure, presentata la lista di Sara Foscolo

Posted on Author Redazione

Candidata Sindaco del centrodestra Presentata la lista di Sara Foscolo candidata Sindaco di Pietra Ligure e sostenuta da Forza Italia, Liguria Popolare, Lega,Fratelli d’Italia. Mario Carrara, 61 anni Tommasino De Francisco Maurizio Novara, Monica Ottonello, Monica Piccirilli, Fausto Pozzi, Silvia Rozzi, Nicola Seppone, Ines Tagliareni, Gabriele Tonon, Antonella Zerbini, Debora Colombo Informazioni sull'autore del post […]
Attualità Politica Savona

Mai e Brunetto (Lega): “Nel 2025 lavori a Aurelia bis di Savona”

Posted on Author Redazione

“Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di ulteriori risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare la rete stradale della Liguria. In particolare potranno proseguire i lavori sulla SS1 Aurelia per l’interconnessione tra i caselli della A10 Savona-Albisola e i porti di Savona e Vado, con la prosecuzione nel 2025 dell’Aurelia bis a Savona […]
Politica

ORSA Ferrovie: “L’offerta di posti non riesce a soddisfare la domanda”

Posted on Author Redazione

ORSA Ferrovie denuncia: “Un altro fine settimana infernale per il personale che lavora a bordo dei treni, l’offerta di posti non riesce a soddisfare la domanda, Trenitalia sembra più impegnata a promuovere il turismo ligure tramite il treno griffato ‘Luca’ piuttosto che a programmare un servizio efficiente“. “I treni rischiano il sovraffollamento e il personale […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *