Bogliasco, crolla falesia in Piazza Trento e Trieste: nessuna vittima

Posted on

Varazze. Si sono portati via la cassettina delle monetine per i caffè, ma hanno lasciato a terra altri soldi e come ulteriore sfregio hanno distrutto una giacca del Varazze Don Bosco con una lattina appoggiata sopra. A finire nel mirino dei vandali è stata la sede del Varazze Don Bosco Calcio 1912. L’increscioso episodio è […]