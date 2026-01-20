Bogliasco, crolla falesia in Piazza Trento e Trieste: nessuna vittima

Cede la falesia sotto piazza Trento e Trieste a Bogliasco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. la Municipale e i Carabinieri. Transennata l’area nei pressi del parco giochi. Presenti anche le unità cinofili per controlli più approfonditi, i sommozzatori e la squadra dei dronisti che si è messa subito al lavoro per rintracciare eventuali dispersi che fortunatamente non risultano. Previsto nella mattinata di oggi il sopralluogo di un geologo incaricati dal Comune.
