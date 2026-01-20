Albenga, al via i lavori di restyling del Lungocenta

Sono iniziati ad Albenga i lavori di rifacimento del Lungocenta Croce Bianca, tratto viario che aveva subito un importante cedimento in seguito all’alluvione dell’ottobre 2020.

All’epoca, per decisione del sindaco Riccardo Tomatis, l’Amministrazione comunale era intervenuta in somma urgenza per mettere in sicurezza l’area, affidandosi a un articolato progetto redatto dall’ingegner Luca Romano che aveva consentito di scongiurare ulteriori rischi per la popolazione e per la viabilità.

Conclusa la fase emergenziale, la competenza sull’intervento strutturale era passata a Regione Liguria, che ha provveduto al rifacimento dell’argine del fiume Centa. I lavori regionali si sono conclusi a fine 2024 e solo successivamente l’area è stata restituita al Comune di Albenga.

A quel punto è emersa la necessità di procedere con un intervento complessivo di ripristino della sede stradale, affiancato dalla regimazione delle acque meteoriche e dal rifacimento dei sottoservizi che risultavano compromessi dalle lavorazioni precedenti.

“I lavori sono partiti dopo una conferenza dei servizi particolarmente complessa, a causa della necessità di prevedere il ripristino della regimazione delle acque meteoriche e di tutti i sottoservizi compromessi durante i quattro anni di lavori sull’argine seguiti da Regione Liguria – ricorda il sindaco Tomatis –. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un marciapiede, oltre naturalmente al ripristino della sede stradale, alla riqualificazione dei parcheggi e alla nuova illuminazione lungo tutto il tratto. L’intervento migliorerà la sicurezza e la qualità urbana, separando i flussi ciclistici, pedonali e veicolari, e creerà un collegamento ciclopedonale tra il centro storico e la zona mare”.

Nel dettaglio, il progetto attualmente in corso prevede una profonda riqualificazione dell’intero tratto. Accanto alla carreggiata verrà realizzata una nuova pista ciclabile larga un metro e mezzo, in asfalto e colorata con resine certificate, affiancata da un marciapiede sopraelevato della stessa larghezza, anch’esso in asfalto colorato ma con una tonalità differente per garantire una chiara distinzione degli spazi. La sede stradale sarà riorganizzata con una sezione complessiva di 3,50 metri, mentre lungo il tracciato sono previsti nuovi stalli di parcheggio e un impianto di illuminazione rinnovato.

L’intervento comprende inoltre la realizzazione di un ulteriore marciapiede sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile, nel tratto compreso tra via Fiume e la rampa di collegamento con via degli Orti, con il rifacimento parziale della ringhiera esistente. Per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, sono previsti anche attraversamenti pedonali lungo la pista ciclabile, pensati per collegare in modo funzionale i marciapiedi sui due lati della strada.

“Questo intervento non è solo un semplice ripristino, ma una vera e propria riqualificazione di quell’area che ha pensato anche a una mobilità sostenibile, creando collegamenti ciclopedonali tra la città e il mare a beneficio di cittadini e turisti e dell’attrattività di Albenga” conclude il primo cittadino.

