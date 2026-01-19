Vado Ligure, Comune e Vado Gateway lanciano il bando “Spazio Solidale 2026”

L’Amministrazione comunale di Vado Ligure e Vado Gateway lanciano un’iniziativa per sostenere cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Dallo scorso venerdì 16 gennaio è in pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune vadese il bando relativo al Progetto “Spazio Solidale” per l’anno 2026.

Il progetto prevede l’erogazione di pacchi spesa contenenti generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e la pulizia della casa. Possono beneficiarne i cittadini residenti a Vado Ligure da almeno due anni e in possesso dei requisiti previsti dal bando, basati su ISEE e situazione patrimoniale del nucleo familiare.

Il bando è aperto da oggi e resterà attivo fino al 13 febbraio. Entro questa data gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. E’ necessario allegare l’attestazione ISEE e un documento valido.

La domanda può essere presentata sia per sé stessi sia per un componente del proprio nucleo familiare. L’istruttoria delle richieste e la gestione del progetto sono affidate al Settore Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure, che provvederà alla verifica dei requisiti e all’ammissione al beneficio.

I pacchi spesa verranno assegnati in base a una graduatoria che terrà conto dell’ISEE ma anche della presenza di figli o di persone inversamente abili; a parità di punteggio farà fede la data di presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, al numero 019 88 39 49, oppure consultare l’Albo Pretorio online del Comune.