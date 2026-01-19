Lo sport come esempio: nasce il “Premio Fair Play” del Panathlon “Non Solo Mare” di Alassio

Un “Premio Fair Play” da assegnare ad atleti e squadre del territorio per celebrare comportamenti virtuosi e meriti sportivi. Verrà assegnato, nel corso del 2026, dal “Panathlon non solo mare” di Alassio. Se lo scorso anno il primo tassello di un percorso in fase di sviluppo è stato quello di donare un defibrillatore alla palestra scoperta del Comune di Alassio, quest’anno i riflettori si accendono sui veri valori dello sport. Il direttivo del Panathlon, presieduto da Emanuela Preve, ha deciso di istituire il “Premio Fair Play” in collaborazione con i Comuni dove risiedono i soci da Andora ad Albenga ed entroterra. La vera forza di questo progetto risiede nella collaborazione con le amministrazioni locali. Saranno infatti gli Assessorati allo Sport dei comuni coinvolti a svolgere il ruolo di “osservatori speciali”. Attraverso il monitoraggio di manifestazioni, tornei ed eventi agonistici, spetterà a loro segnalare al Panathlon gli atleti, i tecnici o le società che si saranno resi protagonisti di gesti di particolare sportività. Questa rete capillare permetterà di portare alla luce anche quei piccoli grandi gesti che spesso avvengono lontano dai riflettori della cronaca principale. “L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale di un impegno costante del Panathlon verso la comunità – fanno sapere dal direttivo – Se lo scorso anno l’attenzione, come detto, era stata rivolta alla sicurezza con la donazione di un defibrillatore alla palestra scoperta del Comune di Alassio, quest’anno il direttivo ha deciso di puntare sui “pilastri invisibili” della competizione: l’etica e la lealtà. Con questa iniziativa, il Ponente Ligure si conferma un terreno fertile non solo per il talento atletico, ma per la costruzione di una cultura sportiva sana, capace di unire le persone oltre il confine del campo da gioco”.
