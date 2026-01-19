Genova, Crisi AMT, sindaca Salis: «Con composizione negoziata crisi, congelato fallimento. avviato piano risanamento»

«La composizione negoziata della crisi che abbiamo proposto e che il tribunale ha accolto lo scorso 24 dicembre ha messo al riparo Amt nonostante oltre 200 milioni di euro di debito. In questo modo, l’istanza di fallimento è stata congelata e si può procedere con il piano di risanamento per riparare i danni che abbiamo trovato. È finito il periodo della polvere sotto al tappeto, il tempo è galantuomo e la verità verrà a galla». Così, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis, in merito alla notizia della richiesta di fallimento avanzata dalla Procura nei confronti dell’azienda di trasporto pubblico locale, riportata questa mattina dal “Secolo XIX”.

Salis precisa che «il fallimento di Amt, vista la grave situazione debitoria, era stato chiesto da un creditore il 15 ottobre. Il 9 dicembre la procura aveva dato parere favorevole, ma il 24 dicembre la composizione negoziata della crisi che abbiamo proposto al tribunale è stata accolta, mettendo l’azienda al riparo». La sindaca aggiunge che «nelle prossime settimane, Amt approverà il bilancio 2024, cosa che non è stata fatta con l’amministrazione precedente. In questo modo, ci sarà un primo passo verso il ritorno alla normalità».

Salis sottolinea che «la situazione di Amt è grave, lo abbiamo detto dai primi giorni della nostra amministrazione, anche di fronte all’ironia di una destra che diceva di averci lasciato “un gioiellino”. Poi, qualcuno, negli ultimi giorni sembra aver cambiato idea, ammettendo, dopo averlo negato per mesi, che il buco di bilancio c’è: forse sarebbe ora che chiedessero scusa ai genovesi».

«La crisi, purtroppo, è reale – conclude la sindaca – altrimenti non ci sarebbero disservizi e disagi per i cittadini. Noi ci assumiamo la responsabilità di risolvere questa situazione e chiediamo scusa ai genovesi per quello che sta succedendo in questi giorni. Ma dobbiamo anche sottolineare che, se Amt è ancora in piedi, lo è grazie soprattutto ai 22 milioni stanziati dal Comune negli ultimi sei mesi e il piano negoziato della crisi che abbiamo avviato. Altrimenti sarebbe fallita».

Informazioni sull'autore del post