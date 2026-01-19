Genova, chiusura ponte elicoidale nelle notti del 21 e 22 gennaio

Posted on

Tentata rapina nel pomeriggio di oggi nel sottopassaggio ferroviario nel quartiere genovese di Nervi. Qui, un giovane alto e magro ha prima cercato di stappare la collanina alla donna, poi, alla reazione del marito li ha colpiti con una pietra, scappando successivamente. Le due vittime sono state trasferite in codice giallo al San Martino sotto […]