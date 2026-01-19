Genova, avviso di burrasca forte per il vento: le disposizioni del Comune

Posted on

Parte dalla mensa universitaria Gastaldi il nuovo importante progetto di educazione ambientale “Differenziata 30 e lode” promosso da AMIU Genova in collaborazione con Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. Con l’obiettivo di implementare e promuovere la raccolta differenziata nelle mense universitarie genovesi, “Differenziata 30 e Lode” coinvolgerà attivamente gli studenti universitari e […]