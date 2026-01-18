La Spezia, Torna la marcia “Tra Cielo e Mare” – Memorial Paolo Bucci

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno la marcia ludico-motoria “Tra Cielo e Mare – Memorial Paolo Bucci”, dedicata al podista e storico fondatore dell’ASD Golfo dei Poeti. L’iniziativa è organizzata dall’ASD Golfo dei Poeti “Arcigni”, sotto l’egida del Comitato Marce con il patrocinio del Comune della Spezia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La marcia ‘Tra Cielo e Mare – Memorial Paolo Bucci’ è un appuntamento che unisce sport, memoria, solidarietà e valorizzazione del nostro straordinario territorio. Un’iniziativa che rende omaggio a una figura molto amata come Paolo Bucci e che, anno dopo anno, coinvolge sempre più cittadini e appassionati. Eventi come questo promuovono uno stile di vita sano e rafforzano il legame tra comunità, natura e patrimonio storico. A tutti gli organizzatori e ai partecipanti va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.

Giunta alla quarta edizione, la marcia si svolgerà domenica 25 gennaio 2026 con partenza (08.30) ed arrivo (12.00 -13.00) a Calata Paita dove ad accogliere i marciatori ci sarà un ricco ristoro. L’evento è un’occasione unica per vivere il territorio tra natura e panorami mozzafiato, unendo sport, beneficenza e valorizzazione delle bellezze storiche e paesaggistiche, promuovendo uno stile di vita sano. Parte del ricavato sarà, infatti, destinato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostenendo la lotta contro questa malattia.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’eccezionale apertura al pubblico della Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano (Patrimonio del Fai) grazie all’interessamento di Luigi De Luca che, grazie al supporto dei volontari, darà la possibilità ai marciatori di visitare questo bellissimo sito dalle 09.00 alle 12.00.

Programma

Ritrovo: ore 8:30 presso Calata Paita

Partenza: ore 9:00

Percorsi: due tracciati misti (asfalto e sterrato) di 6 km e 12 km, con segnaletica dedicata

Conclusione: ore 13:00

Percorso Breve (6 km)

Partenza da Calata Paita

Passeggiata Morin fino a Via Diaz (resti dell’antico molo cittadino)

Giardini Pubblici con scorcio sul Palco della Musica

Attraversamento Via Chiodo verso Via del Prione

Via del Prione fino a Piazza Mentana (veduta del Teatro Civico)

Scorcio delle originarie mura cittadine all’incrocio con Via F. Cavallotti

Visione di Palazzo Durazzo-Doria (soggiorno di Richard Wagner)

Facciata Museo Etnografico (antico oratorio di San Bernardino)

Visione di Museo Lia (collezione privata tra le prime 10 al mondo)

Piazza Garibaldi e Viale Garibaldi verso Via N. Fieschi

Chiesa di Nostra Signora della Neve (1897)

Percorso di Viale N. Fieschi ed entrata nell’impianto sportivo A. Montagna

Accesso alla pista ciclopedonale in loc. Pegazzano verso loc. Fabiano basso

Via della Scresa verso loc. Fabiano Alto (Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – ristoro)

Borgo di Fabiano, discesa verso Pegazzano (Via Sant’Andrea e Via Sant’Eutichiano)

Visita alla Chiesa di San Michele Arcangelo (bene FAI) in loc. Pegazzano

Via XV Giugno 1918 fino al ponte riaperto (di fronte al Liceo Pacinotti)

Attraversamento Viale G. Amendola, Via A. Ferrari, raggiungimento Corso Cavour

Percorso completo di Corso Cavour attraverso Piazza Brin e Piazza Cavour

Rientro ai Giardini Pubblici e arrivo a Calata Paita

Percorso Lungo (12 km)

Partenza da Calata Paita

Passeggiata Morin fino a Via Diaz (resti dell’antico molo cittadino)

Giardini Pubblici con scorcio sul Palco della Musica

Attraversamento Via Chiodo verso Via del Prione

Via del Prione fino a Piazza Mentana (veduta del Teatro Civico)

Scorcio delle originarie mura cittadine all’incrocio con Via F. Cavallotti

Visione di Palazzo Durazzo-Doria (soggiorno di Richard Wagner)

Facciata Museo Etnografico (antico oratorio di San Bernardino)

Visione di Museo Lia (collezione privata tra le prime 10 al mondo)

Piazza Garibaldi e Viale Garibaldi verso Via N. Fieschi

Chiesa di Nostra Signora della Neve (1897)

Percorso di Viale N. Fieschi ed entrata nell’impianto sportivo A. Montagna

Accesso alla pista ciclopedonale in loc. Pegazzano verso loc. Fabiano basso

Via della Scresa verso loc. Fabiano Alto (Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – ristoro)

Borgo di Fabiano, discesa verso Pegazzano (Via Sant’Andrea e Via Sant’Eutichiano)

Visita alla Chiesa di San Michele Arcangelo (bene FAI) in loc. Pegazzano

Raggiungimento di loc. Gaggiola attraverso percorso ciclopedonale

Accesso e percorso nei parchi pubblici Navarrino Navarrini e Parco della Rimembranza (cippo e croce a memoria dei caduti)

Raggiungimento di Piazzale E. Ferro, accesso a varco pedonale (Via Dietro Le Mura) verso loc. Sarbia, costeggiando le mura umbertine

Accesso al Parco delle Mura attraverso Porta Castellazzo, percorso interno fino al centro cittadino

Uscita dal Parco delle Mura presso Villa delle Palme

Breve tratto di Via dei Colli, accesso alla Scalinata Itala Mela

Percorso di Via XXVII Marzo con vista sul Castello di San Giorgio, accesso al Parco delle Clarisse

Accesso a Via XX Settembre, Scalinata San Giorgio e Via Manzoni

Attraversamento del centro pedonale, Piazza Verdi e Giardini Pubblici

Arrivo a Calata Paita

