La Spezia, detenuto aggredisce sovrintendente della Penitenziaria

Un detenuto ha aggredito un un sovrintendente della polizia penitenziaria, colpendolo violentemente con pugni al volto per cause da accertare. Il detenuto, in prigione per sequestro di persona, violenza in ambito familiare ed estorsione, durante il rientro dall’ora d’aria, si è improvvisamente scagliato contro l’agente. Il poliziotto è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza presso il nosocomio cittadino, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni. L’agente dovrà inoltre essere sottoposto a intervento chirurgico.