Il Ministro Valditara a La Spezia: “Metal detector? Ci sono esperienze positive”

Dopo l’accoltellamento mortale avvenuto a scuola a La Spezia, oggi, il Ministro Valditara ha partecipato alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato anche le forze dell’ordine e i vertici scolastici dell’istituto. “Siamo qui in rappresentanza dello Stato, per mostrare la nostra vicinanza alla famiglia e ai cittadini. In questa scuola c’è un’ispezione in corso per verificare che cosa sia accaduto, così da accertare i fatti, ma ripeto: dobbiamo instaurare un dialogo positivo. I metal detector? Ci sono esperienze positive”.
Articoli correlati
Vado Ligure, affitto ramo d’azienda Reefer-Terminal. la CGIL: “Auspichiamo che il lavoro non diventi merce di scambio per attrarre investimenti”
La Filt-Cgil di Savona esprime la propria preoccupazione in merito alle intenzioni di Reefer Terminal sull’ipotesi di affitto di ramo d’azienda che riguarderebbe i magazzini della frutta e 60 lavoratori oggi dipendenti della stessa. “La contrattazione di 2°livello di Reefer Terminal, più volte “stoppata” dalle resistenze della Segreteria per poi ripartire con piattaforme sempre migliorative, ha […]
Tragedia di Andora, disposta l’autopsia sui corpi delle due vittime
Continua la ricostruzione della dinamica dell’incendio che due notti fa ha distrutto un appartamento ad Andora causando la morte di due persone, padre e figlia, rispettivamente di 80 e 53 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato ucciso dalle fiamme mentre la donna per soffocamento dovuto al fumo inalato. La magistratura ha disposto l’autopsia […]
Asl 4 dà impulso alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e l’influenza
A quasi un mese dall’apertura dell’ambulatorio dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzale, la Direzione Strategica dell’Asl 4 dà ulteriore impulso alle due campagne. Lo fa potenziando l’attività dell’ambulatorio di Chiavari – che da questa settimana raddoppia l’orario di apertura – e ricordando l’importanza della vaccinazione grazie all’esempio degli Operatori che questa mattina hanno ricevuto […]