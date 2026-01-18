Il Ministro Valditara a La Spezia: “Metal detector? Ci sono esperienze positive”

Dopo l’accoltellamento mortale avvenuto a scuola a La Spezia, oggi, il Ministro Valditara ha partecipato alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato anche le forze dell’ordine e i vertici scolastici dell’istituto. “Siamo qui in rappresentanza dello Stato, per mostrare la nostra vicinanza alla famiglia e ai cittadini. In questa scuola c’è un’ispezione in corso per verificare che cosa sia accaduto, così da accertare i fatti, ma ripeto: dobbiamo instaurare un dialogo positivo. I metal detector? Ci sono esperienze positive”.

