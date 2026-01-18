Calcio, rinforzi in difesa per la Samp: preso Viti

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’O.G.C. Nice i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti (nato a Borgo San Lorenzo, Firenze, il 24 gennaio 2002). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.
