Calcio, lo Spezia affonda a Palermo: rosanero spreconi rischiano la beffa al 93′

Sconfitta con il minimo scarto per lo Spezia che perde a Palermo e vede aggravarsi la sua posizione di classifica. La squadra ligure, adesso è penultima e sarebbe retrocessa in C se il campionato fosse finito oggi. Al “Barbera” lo scarto minimo che premiai rosanero non rende giustizia alla squadra siciliana che solo per sfortuna non ha chiuso il match con almeno un altro paio di reti. Nella ripresa, infatti, il Palermo ha colpito due legni in un minuto: prima una traversa e poi un palo. Nel primo tempo, pronti-via, ed è subito Segre a portare in vantaggio i siciliani. Lo Spezia è di fato inconcludente ad eccezione di due conclusioni controllate da Joronen senza problemi. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha costruito di più ma ha avuto il limite di non chiudere la sfida rimasta, di fatto, aperta fino al triplice fischio finale e per poco la clamorosa beffa si stava concretizzando al 93′ quando sull’unico tiro in porta di tutto il match dello Spezia, Artistico ha colpito un palo clamoroso. Ma sarebbe stato troppo.

Palermo – Spezia: 1-0;

Reti: 1′ Segre (P);

Ammoniti: 17′ Mateju (S), 40′ Adamo (S), 49′ Sernicola (S), 55′ Bereszynski (P), 58′ Soleri (S);

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski (58′ Peda), Bani, Veroli (46′ Ceccaroni); Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo (77′ Gomes), Gyasi (46′ Le Douaron); Pohjanpalo (84′ Corona).

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Sernicola (68′ Aurelio), Valoti (62′ Romano), Comotto (62′ Verde), Cassata, Adamo (84′ Candela); Soleri, Di Serio (62′ Artistico).

