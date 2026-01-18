Calcio, ecco come è andata nel fine settimana

SERIE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA
Pisa-Atalanta 1-1
Udinese-Inter 0-1
Napoli-Sassuolo 1-0
Cagliari-Juventus 1-0
Parma-Genoa 0-0
Parma-Genoa 0-0
Bologna-Fiorentina 1-2
Torino-Roma ore 18
Milan-Lecce ore 20.45
Cremonese-Verona Lunedì ore 18.30
LAzio-Como ore 20.45
CLASSIFICA Inter 49; Milan, Napoli 43; Roma, Juventus 39; Como 34; Atalanta 32; Bologna 30; LAzio 28; Udinese 26; Torino, Sassuolo, PArma 23; Cremonese, Cagliari 22; Genoa 20; Lecce, Fiorentina 17; Pisa 14; Verona 13
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA
Sampdoria-Entella 1-1
Avellino-Carrarese 1-2
Empoli-SudTirol 0-1
Monza-Frosinone 2-2
Padova-Mantova 1-2
Venezia-Catanzaro 3-1
Reggiana-Cesena 1-2
Bari-JuveStabia 0-1
PEscara-Modena 0-2
Palermo-Spezia 1-0
CLASSIFICA Frosinone 42; Venezia 41; Monza 38; Palermo 37; Cesena 34; Modena 32; Catanzaro 31; Juve Stabia 30; Empoli 27; Carrarese 26; PAdova, Avellino 25; Sud Tirol 22; Reggiana, Entella 20; Mantova 19; Sampdoria 18; Spezia, Bari 17; PEscara 14
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 20° GIORNATA
Derthona-Vado 0-1
Biellese-Cairese 2-2
NovaRomentino-Chisola 1-2
Celle V.-Gozzano 3-1
Asti-Lavagnese 1-1
Sanremese-Valenzana 0-0
Imperia-Club Milano 1-1
Saluzzo-Ligorna 1-2
Varese-Sestri Levante 1-3
CLASSIFICA Ligorna, Vado 47; Sestri Levante 39; Chisola 37; Varese 34; Biellese 30; Saluzzo 29; Derthona, Imperia 26; Valenzana 24; Cairese 22; Celle V., Gozzano 21; Sanremese, Club Milano, Lavagnese 20; Asti 18; NovaRomentino 12