Calcio, ecco come è andata nel fine settimana

SERIE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA

Pisa-Atalanta 1-1

Udinese-Inter 0-1

Napoli-Sassuolo 1-0

Cagliari-Juventus 1-0

Parma-Genoa 0-0

Bologna-Fiorentina 1-2

Torino-Roma ore 18

Milan-Lecce ore 20.45

Cremonese-Verona Lunedì ore 18.30

LAzio-Como ore 20.45

CLASSIFICA Inter 49; Milan, Napoli 43; Roma, Juventus 39; Como 34; Atalanta 32; Bologna 30; LAzio 28; Udinese 26; Torino, Sassuolo, PArma 23; Cremonese, Cagliari 22; Genoa 20; Lecce, Fiorentina 17; Pisa 14; Verona 13

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA

Sampdoria-Entella 1-1

Avellino-Carrarese 1-2

Empoli-SudTirol 0-1

Monza-Frosinone 2-2

Padova-Mantova 1-2

Venezia-Catanzaro 3-1

Reggiana-Cesena 1-2

Bari-JuveStabia 0-1

PEscara-Modena 0-2

Palermo-Spezia 1-0

CLASSIFICA Frosinone 42; Venezia 41; Monza 38; Palermo 37; Cesena 34; Modena 32; Catanzaro 31; Juve Stabia 30; Empoli 27; Carrarese 26; PAdova, Avellino 25; Sud Tirol 22; Reggiana, Entella 20; Mantova 19; Sampdoria 18; Spezia, Bari 17; PEscara 14

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 20° GIORNATA

Derthona-Vado 0-1

Biellese-Cairese 2-2

NovaRomentino-Chisola 1-2

Celle V.-Gozzano 3-1

Asti-Lavagnese 1-1

Sanremese-Valenzana 0-0

Imperia-Club Milano 1-1

Saluzzo-Ligorna 1-2

Varese-Sestri Levante 1-3

CLASSIFICA Ligorna, Vado 47; Sestri Levante 39; Chisola 37; Varese 34; Biellese 30; Saluzzo 29; Derthona, Imperia 26; Valenzana 24; Cairese 22; Celle V., Gozzano 21; Sanremese, Club Milano, Lavagnese 20; Asti 18; NovaRomentino 12

