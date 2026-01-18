Cronaca In Primo Piano La Spezia e provincia

Accoltellamento a scuola, oggi il Ministro Valditara a La Spezia

Posted on

E’ previsto per questa mattina alle 12 in Prefettura a La Spezia un incontro con il Ministro dell’Istruzione Valditara dopo l’uccisione di uno studente di 18 anni avvenuta a scuola, venerdì mattina. Il Ministro parteciperà alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro prenderanno parte i vertici delle Forze di polizia e delle Istituzioni scolastiche.

“Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”, ha detto il Ministro a 4 di Sera

