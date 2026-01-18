Accoltellamento a scuola, oggi il Ministro Valditara a La Spezia

Posted on

Borghetto S. Spirito. Sono terminati i lavori di sistemazione degli edifici e degli spazi del nuovo cimitero cittadino. Sono state eseguite opere di tinteggiatura e di riqualificazione sia degli edifici sia degli arredi. Inoltre i visitatori, soprattutto quelli che utilizzano il servizio gratuito di navetta, troveranno anche una sala di attesa in cui è stato […]