A10, incidente tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7: cinque i feriti, due in codice rosso

E’ di 5 feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7. Tutte le vittime sono di Varazze, due di essi sono ricoverati tutt’ora in gravi condizioni al San Martino di Genova. La macchina si era schiantata contro il guardrail. Sul posto, oltre ai soccorsi medici sono intervenuti i Vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

