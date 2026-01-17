Cronaca Vado Ligure

Vado Ligure, 68enne investito mortalmente: disposta l’autopsia

Posted on

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo di 68 anni morto dopo essere stato investito a Vado Ligure da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per portare in giro i cani che sono stati a loro volte investiti. L’uomo, soccorso dall’automobilista e dai soccorsi medici è morto, i cani invece sono stati trasportati in clinici veterinaria a Savona.

