Attualità Millesimo

Millesimo è Comune “Plastic Free” per il 2026

Millesimo è ancora “Comune Plastic Free”

“Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro Comune ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free 2026”, conferito dall’associazione Plastic Free Onlus”. Lo affermano il sindaco Francesco Garofano e l’assessore Alessio La Placa.

“Si tratta di un traguardo straordinario – proseguono -: Millesimo è tra le sole 141 amministrazioni in tutta Italia (e tra le sole 3 in Liguria!) ad aver superato la rigorosa valutazione basata su 20 criteri di sostenibilità, dalla lotta all’abbandono dei rifiuti alla sensibilizzazione nelle scuole”.

“Questo riconoscimento – spiegano -, annunciato presso la Camera dei Deputati, premia l’impegno concreto della nostra Amministrazione e di tutta la comunità nel proteggere il nostro splendido territorio e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni”. Il premio ufficiale verrà consegnato il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico.

“Grazie a tutti i cittadini e ai volontari, in particolare i referenti Anna Cerrato e Mattia Martino, che  ogni giorno, scelgono di prendersi cura di Millesimo – aggiungono -. Vedere Millesimo confermarsi per il terzo anno consecutivo è la prova che siamo sulla strada giusta. Crediamo fermamente in modelli di cittadinanza attiva dove l’istituzione e i cittadini collaborano fianco a fianco: questo premio – concludono Garofano e La Placa – non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a rendere il nostro borgo sempre più un esempio di rispetto per l’ambiente e cura del territorio”.

